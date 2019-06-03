Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üreticilere ülkeyi birlikte büyütme çağrısı yaptı. Ramazan Bayramını kutlama videosunda konuşan Erdoğan, çiftçi, esnaf, tüccar ve sanayiciden tüm sermayesini Türkiye için harekete geçirmesini istedi. Erdoğan, yurt içinde ve dışında terörle mücadele eden güvenlik güçlerine de başarı diledi.

Ramazan Bayramını kutladı. Birlik mesajları verdi.

"Bayramların, vatandaşlarımızın tamamı yanında, tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek manasıyla bayram havasında geçmesini arzu ediyoruz."



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayram için yayınladığı kutlama mesajında önümüzdeki bir asrı şekillendirecek değişimler olduğunu söyledi.

"Dünya, önümüzdeki bir asrını şekillendirecek büyük bir dönüşüm sürecine girmiştir. Ülkemizin en büyük şansı, bu kritik dönemi, 1990’lı yıllardaki gibi zayıf değil, güçlü bir şekilde karşılıyor olmasıdır. Türkiye, bu süreci fırsata çevirebilecek bir yerde durmaktadır."



Erdoğan, yerli sermaye sahiplerine de önemli bir çağrı yaptı.

"Buradan sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkarına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum. Gelin, Türkiye’yi birlikte büyütelim. Gelin, beşeri ve iktisadi tüm sermayenizi, birikiminizi, imkanlarınızı Türkiye’nin geleceği için hemen harekete geçirin. Gün, ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür."



Cumhurbaşkanı, yurt içi ve dışında terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin de bayramını kutladı. Cephede savaşan Mehmetçik için bir kutlama mesajı da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Yazılı bir metinle Ramazan Bayramı'nı kutlayan Bahçeli, "Pençe Operasyonu’nun başarıya ulaşması samimi beklentimizdir" dedi.



Ramazan Bayramı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da bir video yayınladı.





ulusal.com.tr