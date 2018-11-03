Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu. Bursun geri ödemesi olmadığı için kredi almayan ve burs alan öğrencilere "Burs değil kredi al. Hem bu seni bedavacılığa da alıştırmaz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamları şöyle:



Devletin de toplumun da asli görevi gençleri tanımlamaktan ziyade anlamaya çalışmaktır.



Gençlerimizin gelecekleri ile endişelerini ortadan kaldıracak ve beklentilerini karşılayacak politikalar geliştirmek bizim en başta gelen görevimizdir.



Dünyanın baş döndürücü hızla değiştiği bir dönemde gençlerimizle ilgili çalışmalarımızın bakış açılarımızın sabit kalması asla düşünlemez. Gençlerimizin kaygı talep ve umutlarını tespit edemezsek, değişimi gençlerin beklentilerini öngörerek projelerimizi politikalarımızı belirlemeliyiz.



Hepimizin ortak sorumluluğu gençlerimizin terör, şiddet, uyuşturucu bataklığına düşmeyeceği bir zemini birlikte hazırlamaktır.



Gençlerimizin hayal dünyasını yasaklarla çevrelemeyi değil alabildiğine genişletmeyi hedefliyoruz.



Türkiye dünyanın en şanslı ülkelerinden birisidir. 2002'den bu yana tüm çabamız bu hazineden layıkıyla istifade etmek için gerekli ortamı hazırlamaktır. son 16 yılda bu konuda önemli mesafe kat ettiğimizi düşünüyoruz. Üniversite sayımızı 76'dan 206'ya çıkarttık.Bazıları bunu eleştiriyor varsın eleştirsinler ama biz çok önemli bir eksiği giderdik.



Şu anda 81 vilayetimizin tamamında hamd olsun üniversitemiz var. Yüksek öğrenim yurdu sayımız 190'dı biz bunu 776'ya çıkarttık. Yurt yatak kapasitemizi de 182 binden 663 bine çıakrttık.



Adeta koğuş sistemiyle yatıyorlardı. Hayır dedik. karyola sistemi olacak ve odalarda 1 veya iki kişi oalcak dedik. Hamd olsun bunu da başardık. Hepsinden önemlisi bil hassa dar gelirli ailelerimize mensup öğrencilerimizin harç sorununu biz kaldırdık. Hem bu meselenin marjinal örgütler tarafından istismar edilmesinin önüne geçtik hem de gençlerimizin ve ailelerinin omuzlarından büyük bir yükü almış olduk. Ama ne yaparsan yap bunlar unutuluyor. Bunlar yapıldı bu ülkede.



16 yıl önce 45 lira burs veriliyordu. Biz bunu şimdi ne yaptık? Ocak'tan itibaren lisans öğrencilerine 500 lira yükseklisans öğrencilerine 1000 lira doktora öğrencilerine 1500 lira verilecek.



Gençlerimizde şöyle bir anlayış var. İlla burs. Neden? bursun geri ödemesi yok. Kredi aldığın zaman bunu da sigortalı işe girince taksitle ödüyorsun. Burs değil kredi al. Hem bu seni bedavacılığa da alıştırmaz



Gençlerimizin sosyal kültürel gelişimi için her türlü imkanı sunuyoruz. Biz "gençlik geleceğimizdir" demekle kalmıyor, donanımlı gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışyıoruz.



Eyüp Sultan'da Rami kışlası vardı orayı görmeyenler bence gidin ve görün. Orayı şimdi Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri haline getiriyoruz.



Bizim andımız İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla yolumuza devam ediyoruz. İstiklal Marşından daha güçlü bir and olabilir mi?



Ben Türk'üm ama Türkçü değilim. Biz böyle yaparsak islamla çatışırız.



Ana muhalefet partisi bu konuda iyice şirazeden çıktı. Televizyon kanallarından bir tanesinde benim için "bu istiklal marşını bile bilmez" diyor. Bunu meydanlarda sürekli okudum. Şu anda tekrar okumaya gidersem der ki "bak gördünmü okuttum" çok zavallı bunlar. Kendisi öyle bir yanlışa düştü ki, rezil ettim. Biz değerlerimiz konusunda ne Akif'i bunlarla paylaşırız, ne de İstiklal Marşımızı. Akif benim yastık altı kitabım olmuştur.



Bunlar salon cumhuriyetçisidir. Bunlar millete aptal diyerek en başta cumhuriyetimize zarar veriyor. Ülkemizde zamana değişime, hayata ve dünyanın gerçeklerine karşı direnmeyi çağdaşlık zanneden fosilleşmiş bir zihniyet vardır. Bugün de var. Atatürk'ün resmini kaldıran kim? İnönü. Posta pulları üzerinden Atatürk'ün resmini kaldıranlar yine bunlar. Okullarda Atatürk posterini kaldıran yine bunlar. Bay Kemal sen bunları bilmiyor musun yahu? Öğren bunları öğren. Hele hele kemalistim diye geçinen gençler var ya bunları bilmeleri lazım. Madem Kemalistsiniz gelin bu işe sahip çıkın.

