Türkiye ekonomisi dar boğazda... Tarım politikasındaki yanlışlar gıda fiyatlarının ateşini yükseltti. Çiftçinin tarlasından çıkan sebze ve meyve markette, pazarda fahiş fiyatla satılıyor.
Hükümetin seferberlik çağrıları bir nebze olsun karşılık bulsa da ekonomide beklenen iyileşme gerçekleşmedi. Yeni önlem ise "fiyatlara ayar çekmek" olacak.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, fiyatlar üzerindeki müdahalenin belediyelerle yapılacağını ifade etti.
"Türkiye IMF'ye gidiyor" spekülasyonları da Erdoğan'ın gündemindeydi.
AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan'ın hedefinde ise CHP vardı.
Tayyip Erdoğan, İş Bankası'nın hazinenin malı olacağını açıkladı.
ulusal.com.tr
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