Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esenler'de toplu açılış töreninde konuştu. "her zaman teröristlerin beynindeyiz." diyen Erdoğan, CHP'nin 31 Mart seçimlerinde terör örgütleriyle omuz omuza girdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'na "kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız. burası Paris değil, Hollanda da değil" ifadelerini kullandı.

Denizin altından hem Marmaray'la gidiyoruz, hem araçlarımızla. Bunları Ak Parti iktidarı olarak biz yaptık biz Bay Kemal. Bizden önce boğazın üzerinde 2 köprü vardı. Üçüncüyü yaptık mı ? Yaptık. Dedik ki yetmez. Bir de İstanbul'u İzmir'e bağlayalım, Osmangazi köprüsünü de orada yaptık. Onlar konuşur biz yaparız farkımız bu.



İstanbul'un su sorununu çözdük. 2040 yılına kadar böyle bir sorun yok.



Çevrecilik bizim işimiz, belediyecilik bizim işimiz, hizmet bizim işimiz. Biz bu milelte efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.



Ak parti olarak gece gündüz milletimize hizmet etmek için çalıştık çalışıyoruz. Her işimizi ibadet aşkı ve şevkiyle yapıyoruz.



Terörle mücadele



He zaman teröristlerin beynindeyiz. Onların açtıkları çukurlara onları gömüyoruz gömmeye devam edeceğiz. Zira teröristler benim mişlletimin başına beela olmaktan çıkıncaya kadar. Biz mehmedimizle mehmetçikllerimizle birlikte oralardayız. ÖSO ile oralardayız. hep birlikte Allah'ın izniyle vatanımıza saldıranlara karşı bedelini ödetiyoruz ödeteceğiz.



Her ne akdar bunlardan rahatsız olanlar varsa onlara da selam. Bay Kemal bu teröristle el ele kol kola dolaşma bunlardan sana fayda yok Bay Kemal. Yerli ve milli ol. Teröristlerin uzantılarıyla omuz omuza olmaktan vazgeç. 31 Mart'ta yine onlarla yola çıkmaya hazırlanıyor.



Bay Kemal Kağıthaneye Kağıttepe diyecek kadar İstanbul'a uzak. Bu ülkeyi tek parti devrinde bir dilim kuru ekmeğe muhtaç edenler İstanbulluları da bir yudum suya hasret bırakmıştır. Biz göreve gelir gelmez göreve başladık. Gerektiğinde dağları deldik ama İstanbul'u suya kavuşturduk.



Gezi Parkı eylemleri



Bay Kemal kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız. Bak sana bir şey söyleyim burası Paris değil, Hollanda da değil. Sen eğer Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, O TV ekranında ne idüğü belirsiz kendini bilmez haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle iş ağacağını zannediyorsan, bilesin ki bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl bu meydanları dar ettiyse yine dar ederiz bunu böyle bilesin. Sen 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanından tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş olabilirsin, ama bu defa kaçmaya fırsat bile bulamazsın onu bil. Bu milletin evlatlarını sendikaları sokağa davet etmekle bir yere gidemezsin. Eğer gücün yetiyorsa işte sandık. Ne yapacaksan gel sandıkta yap. Buna fırsat vermeyiz gereğini de yaparız.





ulusal.com.tr