Ankara'yı ziyaret eden ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Türkiye'yi terk etti

Suriye ve Orta Doğu'yu görüşmek üzere bugün Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ziyareti, beklenenden kısa sürdü.



Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen Bolton, Ankara'dan ayrıldı.



Bolton bu sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkan Yardımcısı ve diğer yetkililerle buluşmuştu.



Trump'ın danışmanı, herhangi bir bakanla da bir araya gelmedi



Erdoğan, grup toplantısında da Bolton'a ağır sözler söyledi.



AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan Bolton'un açıklamaları hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Ancak Bolton'un verdiği mesajı yutmamız mümkün değil. Bunlar bu ülkede benim Kürt vatandaşım kimdir, YPG kimdir sanırım bunları tanımıyorlar. PKK-YPG/PYD benim Kürt kardeşlerimin temsilcisi olamaz. Biz bu terör örgütü mensuplarını ister Kürt vatandaşlarımızın, ister Arapların içinden çıkmış, ister Türklerin içinden çıkmış olsun teröristse hakkından geliriz. Terörist olacak, bunlar Kürt, bunlara dokunmayın... Yok böyle bir şey. Teröre yeni bir tarif mi geliştirdiniz? Teröre yeni bir tarif mi geliştirdiniz? Teröristse gereğini yaparız. Bolton çok ciddi yanlış yapmıştır. Suriye'deki terör koridoru içinde yer alanlar gerekli dersi alacaktır."



"Bolton'un muhatabı Kalındır"



Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı'ndan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, "Bolton gelmeden önce bazı mesajlar verdi. Bu da Türkiye'nin doğal olarak tepkisini çekti. Onunla bir görüşme öngörülüyor muydu, mesajları üzerine mi iptal oldu? Biraz netleştirebilir misiniz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bolton'un zaten muhatabı İbrahim Kalın Bey. Dolayısıyla İbrahim Kalın Bey kendisiyle görüşme yapacaktı. Biz eğer gerekli görürsek böyle bir talebe biz de evet diyebilirdik. Ama İbrahim Kalın Bey, ondan sonra Genelkurmay Başkanımız, onlar görüşmeleri zaten yaptılar. Bizim tabii şu anda yoğun mesaimiz var. Böyle bir şeye şu anda gerek yok." diye konuştu.



"Yani bir tepki olarak değerlendirmeyelim." denilmesi üzerine Erdoğan, "Gerek yok." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bolton'un sözlerine tepki gösterdiniz grup konuşmasında. Bugünkü görüşmelerde o söylemlerden bir değişiklik oldu mu? Size yansıyan bir bilgi var mı bu noktada?" sorusuna ise "Siz benim ne söylediğime bakın." karşılığını verdi.



Rusya'ya yapılması planlanan ziyarete ilişkin soru üzerine de Erdoğan, tarihin henüz kesinleşmediğini, karşı taraftan tarih beklendiğini dile getirdi.



"(Operasyon hazırlığımız tamamlandı) dediniz. Var mı yakın zamanda operasyon?" sorusunu ise Erdoğan, "Takip etmiyor musunuz? Bizim biliyorsunuz, bir zamanlar 'Ayşe tatile çıkmıştı', biz de bir gece ansızın gelebiliriz. Şu ana kadar hep öyle gitti." diye cevapladı.



"ABD Başkanı Donald Trump ile yeni bir telefon görüşmesi öngörülüyor mu?" sorusuna karşılık Erdoğan, "Her an olabilir." dedi.



"Bir talepte bulunduk mu? Onun için mi her an olabileceğini söylüyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, "Her an olabilir diyorum. Şimdi bu ziyaretten sonra her an bir irtibata geçmek gerekebilir." ifadelerini kullandı.



Bolton Türkiye'den ayrıldı



Türk yetkililerle görüşmek üzere dün gece saatlerinde Ankara'ya gelen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, saat 13.45'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.