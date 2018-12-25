Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP grup toplantısında konuşuyor

Biz geçtiğimiz 16 yılda sadece ekonomiyi büyütmekle kalmadık aynı zamanda temelini de sağlamlıştırdık. Devlet ve millet olarak aşadığımız onca badireye operasyona rağmen dimdik ayaktayız.



İşsizlik oranımızı 2019'da inşallah yeniden tek haneli rakamlara düşürmeyi planladık ve bunu başaracağız. İhracat yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. İnşallah yıl sonunda yeni bir rekor kırarak 170 milyar dolar müjdesini vereceğiz. Cari açık azalıyor, gelişmeler bize sene sonunda cari işlemler açığını 30 milyar doların altına çekmiş olacağımızı işaret ediyor. Enflasyonu da hedeflerimize uygun seviyede geriletmeye kararlıyız.



"Dünyada 12. sıraya yükseleceğiz"



Önümüzdeki yıl satın alma paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisi olmaktan bir sıra yükselişle inşallah 12. sıraya yükseleceğiz. SAtın alma paritesi döviz kurundan etkilenmediği için ülkelerin ve toplumların gerçek keonomisinin belirleme açısından oldukça güçlüdür. Yani biz artık özellikle de G-20 toplantılarına dünyanın en büyük 17. ekonomisi olarak giderken satın alma paritesinde 12. ülke olduğumuzu varın düşünün



Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı 7 milyona ulaştı.



2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek.



Turizmde çok iyi bir yılı geride bırakıyoruz. Önümüzdeki yıl yeni ve daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyz. Bu çerçevede 2019 yılını Göbeklitepe yılı olarak ilan ediyoruz.



Elektrik ve doğalgazda indirim



Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda %10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanerlerdeki doğalgaz fiyatında da yüzde10'luk bir indirime gidiyoruz. Elektrik ve Doğalgaz indirimlerinin milletimize hayırlı olmasını diliyorm.



Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması:



Zaten işveren işçi bütün sendikalar burada adeta ittifakla kararı aldılar ve bakanımızda açıklamayı yaptı. Bekar bir işçinin ücretini ifade edn bu rakam evli ve çocuklu olma durumuna göre değişebiliyor. Bu artış Net 417 lira arttığını gösteriyor.Ortaya çıkan bu rakamın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece yeni yılın bu müjdelerle karşılanmış olması bütün hanelere de inşallah sevinç bereket getirmiş olacaktır.



Hulusi Akar açıklaması:



Milli savunma Bakanımıza yapılan hakaret yenilir yutulur değildir. Bu adamlarla ana muhalefet politika yapıyor. Varamazsınız bir yere. son 16 yılın Türkiye'de gerçeği budur ama milletimize bunu anlatmamız gerekiyor. Bunları milletimiz görsün bilsin 31 Mart'ta sandıkta dersini versin. Bunlar yeri gelir terör örgütüyle el ele kol kola yürürler yeri gelir onların diliyle konuşurlar yeri gelir onların ağzıyla saldırırlar yeri gelir teröristlerin ileri gelenleri cezaevinde ziyarete giderler. Bunlar kalkıpta şu anda kabinemizin Milli Savunma Bakanına bu şekilde saldırabilme edepsizliğini yapmışlardır. Ve bunlara gerekli dersi yargıda vermek durumundayız vereceğizde. Çünkü bunlar ancak o dilden anlarlar. Önce tazminat sonra ceza. Bu ülkede 40 yılı aşkın silahlı kuvvetlerde görev yapmış şu anda Milli Savunma Bakanlığı yapmış bir arkadaşımıza bu şekilde saldırmak onların hakları değil.