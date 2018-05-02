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Erdoğan Güney Kore'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de Devlet Başkanı Moon ile görüştü. İkili ve heyetler arası görüşmelerden sonra ortak açıklama yayımlandı. Açıklamada Türkiye ve Güney Kore arasında işbirliği ile bölgesel konularda fikir alışverişi yapıldığı vurgulandı.

Erdoğan Güney Kore'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Seul'de Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılandı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon, İstiklal Marşı okunduğu sırada asker selamı verdi. 

"Mavi Ev" olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama tören sonrası Erdoğan ve Moon yaklaşık bir saat baş başa görüşme gerçekleştirdi.

İkili görüşmenin ardından heyetler arası toplantılar yapıldı. İki lider toplantının basına açık kısmında konuştu. 

Toplantıda Güney Kore ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki sıcak görüşmeler  gündeme geldi. 

İki lider, Türkiye ile Güney Kore arasındaki anlaşma törenine katıldı. İki ülke arasında eğitim, sanayi, enerji, sağlık, teknoloji ve bilim alanında 4 anlaşma imzalandı.  

İmza töreni sonrasında, Türkiye ile Güney Kore tarafından ortak bir açıklama yayımlandı. Filistin ve Suriye'de yaşananların da ele alındığı belirtilen görüşemede Erdoğan ve Moon'un dünya barışı ve istikrarıyla, terör ve mülteci krizi gibi konularda iş birliği konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.


ulusal.com.tr
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