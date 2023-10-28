Erdoğan HAMAS'ı Terör Örgütü Olarak Görenlere Tepki Gösterdi

İstanbul'da "Büyük Filistin Mitingi" yapıldı. Mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HAMAS'ı terör örgütü olarak görenlere tepki gösterdi. İsrail'in de rahatsız olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gazze için yüreklerimizin yangınını haykıracağız" dedi.

Erdoğan HAMAS'ı Terör Örgütü Olarak Görenlere Tepki Gösterdi
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HAMAS'ın değil İsrail'in bir örgüt olduğunu söyledi. HAMAS'ı terör örgütü olarak görenlere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapılan "Büyük Filistin Mitingi"nde konuştu.

Erdoğan, Filistin halkına yapılan katliama sessiz kalan Batı'ya da tepkiliydi. Gazze'deki katliamın sorumlusunun Batı olduğunu kaydetti.

Erdoğan, İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edileceklerini de belirtti.

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