Erdoğan HAMAS'ı Terör Örgütü Olarak Görenlere Tepki Gösterdi

HAMAS'ın değil İsrail'in bir örgüt olduğunu söyledi. HAMAS'ı terör örgütü olarak görenlere tepki gösterdi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapılan "Büyük Filistin Mitingi"nde konuştu.



Erdoğan, Filistin halkına yapılan katliama sessiz kalan Batı'ya da tepkiliydi. Gazze'deki katliamın sorumlusunun Batı olduğunu kaydetti.



Erdoğan, İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edileceklerini de belirtti.



