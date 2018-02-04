Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Erdoğan harekatın başından bugüne kaç teröristin öldürüldüğünü de açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 935 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Erdoğan, Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a hareket öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü konuşmasında 'CHP Zeytin Dalı Operasyonu'nu sulandırıyor. Zamanında YPG'yi, PYD'yi de terörist olarak görmemişlerdi ama bugün ÖSO'yu terörist olarak niteliyorlar.' dedi. Sizin bu operasyon sürecinde CHP'nin tavrı ve Bahçeli'nin açıklamasıyla ilgili yorumunuz nedir?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:



"Öncelikle ben Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını aynen paylaşıyorum. CHP'nin baştan itibaren yaklaşımı ne millidir ne yerlidir. CHP'nin yaklaşımı tamamıyla terör örgütlerine benzer bir yaklaşımdır. YPG'nin yaklaşımı neyse CHP'nin yaklaşımı da odur. PYD'nin yaklaşımı neyse CHP'nin yaklaşımı da odur. PKK'nın yaklaşımı neyse aynı şekilde CHP'nin yaklaşımı da odur. Nitekim genel başkan yardımcılarının yaptığı açıklamaları gördük. Bunun dışına il başkanlığına getirdikleri kişilerin yaptıkları açıklamaları gördük. Verdiği akla baktığınız zaman ne diyor? Suriye'nin terörist başı, başındaki kişiyle bize görüşme tavsiye ediyor. Bu ne menem iştir ya. 1 milyon insanın ölümüne neden olmuş olan bir kişiyle bizi bir araya getirme gafletinde, cehaletinde bulunacak bir adam. Bunun siyasette yeri ne olabilir? Şu anda bizim Zeytin Dalı Operasyonumuzu sulandıran, buna bu kadar uzaktan duran bir kişinin Türk siyasetinde milli ve yerli bir yeri olamaz. Ona da gerekli cevabı zaten milletim verecektir. Şu anda şehitlerimizin ruhaniyeti onu akan kanlarda da boğacaktır. Bu nasıl bir yaklaşım? Sen bu şehitlerimiz görmüyor musun? Bu şehitlerimiz niye gidiyor oraya? Nereye gittiklerinin adresini herhalde sana soracak halleri de yok. Sen gittiğin, gideceğin yer belli. Benim şehidimin de gideceği yer, gittiği yer belli. Ben, Sayın Bahçeli'nin yaklaşımını aynen paylaşıyorum."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, inandıkları yolda kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "Az öncesi itibarıyla 935 teröristi etkisiz hale getirdik. Tabii ki bu arada şehitlerimiz de oluyor. Şunu unutmayalım ki korkaklar zafer anıtı dikemez. Bu işler Bay Kemal'in falan yapacağı işler değil. Bu işler, bu milletin bağrından çıkmış yiğitlerin yapacağı işlerdir." dedi.



Anadolu'yu dolaştığını ve dolaştığı yerlerde halkın olaylara yaklaşımını gördüğünü ifade eden Erdoğan, "Aradığım şehit annelerinin, babalarının yaklaşımını görüyorum, 'Gönderin, biz gidelim.' diyorlar. Kongrelerdeki bütün gençlerimiz, hamdolsun, tabanımız 'Bizi de Afrin'e gönder.' diyor. Böyle bir ruh var. Bay Kemal bu ruhtan nasipsiz." diye konuştu.



"Netleştiği zaman tüm dünyayla paylaşırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 şehit verdiğimiz tankı vuran silahı ateşleyen teröristler bu silahı hangi ülkeden aldı? Bu silahın ait olduğu ülkeye dair bilgi var mı?" sorularına, "Bu konuda elimize gelen bilgiler yok değil, var. Var ama nihai neticeyi almadan bunu açıklamak doğru olmaz. Yarım saat kadar önce Sayın Genelkurmay Başkanımızla da konuştum, 'Elimizde bazı bilgiler var fakat kesinleştirmeden böyle bir açıklama yapmamız doğru olmaz.' diyor. Tahminler var, tahminleri benle paylaştılar. Ama şu anda bunları açıklamak doğru olmaz düşüncesindeyim. Öyle veya böyle bunu veren kim olursa olsun teröristlerle beraber demek ki bu yolda yürüyorlar. Bunlar netleştiği zaman da bunu biz tüm dünyayla paylaşırız." karşılığını verdi.



