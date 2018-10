Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AKP Kadın Kolları Eğitim Programı'nda konuşma yaptı.

Erdoğan, "AK Parti'nin 8 kadın belediye başkanı bulunuyor. Bunu yeterli görmüyoruz. Arzumuz, nüfusa göre orantılı bir tabloyu yansıtmasıdır." dedi.



"Nasıl biz ülkemizdeki kadınların meselelerini sahiplenmişsek onlar da AKP'yi sahiplendiler. Bizim gayret ettiğimiz kadar onlar da kapı kapı dolaşarak bu dava için çaba sarf ettiler.

17 yıldır Türkiye'de AKP'nin hizmet sancağı dalgalanıyorsa bunda yine en büyük pay sahibi hanımlardır. Ben sizlerin nezdinde bize destek vermiş tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum.

Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin istiyorum."



"Biz dışlayan değil her kesimden her meşrepten her etnik kökenden insanı partisinde bulunduran insanız. Türkiye'nin tüm renklerini kucaklayan bir partiyiz. 81 milyonun her ferdini bağrına basan bir partiyiz.

AKP milletin tamamının partisidir. AKP ülkemizin her bir ferdinin partisidir. Bizim nazarımızda helal rızık için Silvan'ın dağlarında kuzu otlatan çobanla, Karadeniz'in azgın dalgalarıyla mücadele eden balıkçılarımız arasında hiçbir fark yoktur. 2019 Mart seçimlerinde de aynı ilkeler doğrultusunda hareket edeceğiz."



"Her seçim dönemi olduğu gibi muhacir ile ensar arasına fitne tohumları ekmeye çalışıyorlar. Bay Kemal biz muhaciri de çok sevdik, ensarı da çok sevdik. O bombalardan kaçan, topraklarından, yerlerinden, evlerinden, oralardan kovulanların derdini bilmezsin. Başına böyle bir bela geldiğinde senin akıbetin ne olacak bilemezsin. Ama biz her ikisini de düşünürüz. Bu millet her zaman ensar olmuştur. Hiç bir zaman ayrım yapmadık."



"Irkçı ifadelerle savaştan kaçanları hedef alarak üç beş oy alacaklarını sanıyorlar. Bu milleti galeyana getirmek için söylemedik yalan bırakmıyorlar. Fakat Türk millletinin basiret ve ferasetini aşamadılar. Bugüne kadar hep aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemek gafletinden kurtulamıyorlar."



"Büyük hedeflerin ve hayallerin peşinde koşan bir kadro olarak biz onlar ne yaptığı ne söylediği ile uğraşmayacağız. Biz rotamızı çizmek için milletimize bakacağız. Bizler de seviyeyi düşürmeden bunların hatalarını ayıplarını ifşa etmekten geri durmayacağız."



"Mart 2019 seçimleri sıradan bir seçim değildir. Bu mahalli idareler seçimi belki de bu ana muhalefetin sonu olacaktır. 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarının tam manasıyla idareye yansıması, ancak 2019 seçim kavşağının da başarıyla atlatılmasına bağlıdır. "



"Ana muhalefetin başındaki zat sadece milletin değil CHP'nin de başına bela. Özellikle bunu CHP'nin başından kurtarmamız lazım. Adam İngiltere'ye gidiyor, Türkiye'yi şikayet ediyor. Özgürlük yok diyor. Ya girdiğin her seçimde kaybettiğin halde hala seçimlere gidiyorsun nasıl özgürlük yok? Ne yaparlarsa yapsınlar, Mart 2019 seçimlerinde de sonuç aynı olacak, inşallah yine aynı hezimeti yaşayacaklar.

Partimizin önümüzdeki seçim maratonunu da ezici bir başarıyla kazanmaktan başka seçeneği yoktur. Şahsen ben bu seçimlerde hanım kardeşlerimizden hem görev noktasında hem milletimize ulaşma noktasında çok şey bekliyorum. Hanımlarımızın elleri değdiğinde şehirlerimizin daha güzel daha yaşanabilir daha estetik bir çevreye kavuşacağından asla şüphe duymuyorum. AKP'nin öncü neferleri kadınlarımızdır, kadın kollarımızdır. Evlere girip en gencinden en yaşlısına kadar vatandaşlarımızla görüşüp onları AKP'ye oy vermeye ikna edecek olanlar sizsiniz. Her zaman dediğim gibi kale içeriden feth edilir. Siz hanımları ikna edince onlar beyleri ikna etmenin yolunu bir şekilde bulurlar."



"Yaptığımız yapacağımız çok şeyler var. Ana muhalefetin yaptığı bir şey var mı? Yok. Türkiye'ye ve şehirlerimize yaptığımız hizmetleri hanım kardeşlerimize anlatmanın beylere anlatmaktan daha kolay olduğunu düşünüyorum. Mahalli seçimlerde hedeflerimize ulaşmak için artık önümüzde 5 ay gibi kısa bir zaman kaldı. Heyecanınız çok önemli. Sizin heyecanı bizim heyecanımızdır, milletimizin heyecanıdır. Herhangi bir ayrıma ayrımcılığa gitmeden tebliğ yapacağız. Sabırlı olacağız ve bu sabrımız bizim tebliğmizdeki en büyük zaferimiz olacak. Bunu başardığımızda Mart 2019 yerel seçimlerinden çok farklı çıkacağız. Siyasi hayatta teşkilatınız çok önemlidir, teşkilatınız güçlüyse siz güçlüsünüzdür. Bu toplumun yüzde 51'i kadınsa eğer kadının söyleyeceği çok şey var. Ve bunun içinde durmak yok yola devam."