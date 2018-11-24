Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNR Expo Fuar Merkezi'nde MÜSİAD EXPO Kapanış Töreni'ne katıldı. Konuşmasında teröre de değinen Erdoğan,"Karanlık güçlerin beslediği, büyütttüğü ne kadar örgüt varsa hepsini tepeledik, tepeliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"Sadece kendimiz kazanmayı değil, birlikte kazanmayı esas alan ticaret anlayışıyla hareket ettiğimiz için her yerde hüsnükabul görüyoruz.

Bu dönemde ülkemizi küresel finans krizine ve darbe girişimine rağmen yılda ortalama yüzde 5,8 oranında büyüttük.Turizmde tarihi bir rekor kırarak 40 milyon ziyaretçinin üzerine çıkıyoruz."



"Türkiye nin geçtiğimiz 16-17 yılda katettiği mesafe bir milletin sırt sırta verip çok çalıştığında nerelere gelebileceğinin hikayesidir."



"Derslik sayısını 288 bin ilaveyle 575 bine, öğretmen sayısını 607 bin ilaveyle 920 bine çıkartarak bu alandaki sorunları büyük ölçüde çözdük.

Yeni dönemde enerjimizi kalitenin yükseltilmesine teksif ederek, evlatlarımızın zihniyle birlikte gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemini kurmanın çabası içinde olacağız."



"Biz geldiğimizde bu Bay Kemal'in Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başında olduğu dönem, bu ülkenin adeta bir intihar dönemiydi. Vatandaşların kuyruklarda nasıl inim inim inletildiğini biliyoruz. Zira aynı sıkıntıları sigorta hastanelerinin kapısında biz de yaşadık. Şu anda bu zat çıkmış hala utanmadan, sıkılmadan bizim hastanelerimizde ameliyatların dahi yapılmadığından bahsediyor. Yalansa bunda, iftiraysa bunda, gece başka yatıyor,, sabah başka kalkıyor. Böyle bir adam. Siyaset yalan söyleme sanatı değildir siyaset insanları dürüstçe adil yönetme sanatıdır."



"Adalet teşkilatımızın vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmesi için pek çok düzenlemeyi gerçekleştirdik. "



"Karanlık güçlerin beslediği, büyütttüğü ne kadar örgüt varsa hepsini tepeledik, tepeliyoruz."



"Dünyanın 10 dev eserinden 6'sını ülkemizde inşa ettik. AK Parti iktidarı bu ama gören gözler maalesef görmüyor, kulaklar duymuyor, dil hakikati söylemiyor."



"İstanbul Havalimanı'nın inşAllah 2023'te yolcu kapasitesi 150 milyona çıkacak, gerekirse bunu 200 milyona çıkarmamız mümkün."



"Savunma sanayi AK Parti döneminde en büyük ilerlemeyi sağladığımız stratejik alanlardan biri haline geldi. Şuan da kendi kendine yetme gibi bir güce sahibiyiz. "



"Enerji alanında kurulu gücümüz 32 bin megawatt tan 88 bin megawatt a yükselttik. 52 bin megawatt tan fazlasını da yerli kaynaklardan çıkmasını sağladık. "



"Artık doğalgazın gitmediği ilimiz kalmayacak. "



"İktidara geldiğimizde yılda 2 milyar olan sosyal yardım miktarını bu yıl itibarıyla 38 milyar liraya çıkardık."



"Büyükelçiliklerimizin sayısını 93'te 140'a çıkardık. "



"Türkiye'nin katettiği mesafe önemli ama hedefleri daha önemli. Ülkemizi 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek istiyoruz. Son 5 yıldır üst üste yaşadığımız saldırılar sebebiyle zaman zaman planlamamızın biraz gerisine düşmüş olmakla birlikte hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Amacımız ihracatını 500 milyar dolara, milli gelirini 2 trilyon dolara çıkarmış, her alanda, tasarımdan üretime söz sahibi bir ülke olarak kendimizle birlikte tüm dostlarımızı da ileriye taşımaktır."



"Ülkemize yatırım için gelenlerin tüm imkanlarımızla yanındayız. Kendi iş adamlarımızın da hep yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. İş adamları birbirlerinin dilinden daha iyi anlar."



"Başarılı olmak, hedeflerimize ulaşmak için bunun için dünya kazan biz kepçe misali dolaşacağız. Ve inşaAllah adım adım hedeflerimize ulaşacağız."

