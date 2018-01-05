banner962
Skandal! Bu kadar da olmaz
Skandal! Bu kadar da olmaz
Kahraman polis Fethi Sekin anıldı
Kahraman polis Fethi Sekin anıldı
Türkiye'den Almanya'ya öneri
Türkiye'den Almanya'ya öneri
Erdoğan'dan ilk açıklama: Münir Özkul...
Erdoğan'dan ilk açıklama: Münir Özkul...

Erdoğan: Her zaman sevgiyle yad edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Canlandırdığı karakterler, oyunculuğu ve sanatçı kişiliğiyle, tüm vatandaşlarımızın sevgisini kazanan kıymetli sanatçımız, usta oyuncu Münir Özkul, gelecek nesiller tarafından da her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir." ifadesini kullandı.

Erdoğan: Her zaman sevgiyle yad edilecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan,  Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul'un vefatı dolayısıyla başsağlığı  mesajı yayımladı.
 
Erdoğan, Türk sinema ve tiyatrosunun saygıdeğer isimlerinden biri olan  Özkul'un vefatını derin bir teessürle öğrendiğini ifade etti.

Özkul'un canlandırdığı karakterler, oyunculuğu ve sanatçı kişiliğiyle  tüm vatandaşların sevgisini kazandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında  şunları kaydetti:
 
"Kıymetli sanatçımız, usta oyuncu Münir Özkul, gelecek nesiller  tarafından da her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Türk tiyatrosuna ve  sinemasına değerli katkılarıyla milletimizin gönlünde taht kuran merhum Münir  Özkul'a Allah'tan rahmet, sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı  diliyorum."


Kaynak: AA
Etiketler; #erdoğan #Münir Özkul
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İstanbul Barosu'ndan Soylu hakkında suç duyurusu
Sonraki Haber
Eşsiz lezzet Burdur şiş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.