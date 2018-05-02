Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile 4 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de YSK'ye giderek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli cuma günü saat 11.00'da YSK'ya birlikte giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık başvurusunu yapacaklar



AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile cuma günü Yüksek Seçim Kuruluna (YSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yıldırım ve Bahçeli, YSK'ye gidecek.



Yıldırım ve Bahçeli, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ye cuma günü saat 11.00'de başvuru yapacak.



Seçim takvimi uyarınca, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için Mecliste grubu bulunan partilerin cumhurbaşkanı adaylarının bu hafta içinde kesinleşmesi gerekiyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Nisan Cuma günü seçime yönelik adaylık muvafakatnamesini imzalayarak AKP grup başkanvekillerine teslim etmişti.