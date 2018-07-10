Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesinin ardından yeni hükümet sistemine resmen geçildi. Yeminin ardından düzenlenen törenlerde Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı. Peki 101 pare top atışı nedir? 101 pare top atışı ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 1. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.



Erdoğan'ın Külliye'ye gelmesiyle beraber İzmir, Erzincan, Eskişehir, Tokat ve Nevşehir gibi şehirlerinde 101 pare top atışı yapıldı.



101 pare top atışı nedir?



101 pare top atışı, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma bir gelenektir. Çok önemli kişilerin şerefine düzenlenen merasime Cumhuriyet döneminde de devam edilmiştir. Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923’de Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı seçilmesi 101 pare top atışıyla ilan edilmiş, daha sonra seçilen tüm cumhurbaşkanları için aynı prosedür uygulanmıştır.

Yapılan 101 pare top atışıyla aynı zamanda Türk ordusu, Başkomutanı’nı da selamlamış oldu.



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