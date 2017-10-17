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Erdoğan iki üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kurulan Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Parlak'ı, Ege Üniversitesi Rektörülüğü’ne 2002’de CHP’den 2007’de de AKP’den milletvekili yapmış Prof. Dr. Necdet Budak’ı atadı. Budak Ege Üniversitesi’nin 15. Rektörü oldu.

Erdoğan iki üniversiteye rektör atadı

Erdoğan, yeni kurulan Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Parlak'ı, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Budak'ı getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından iki üniversiteye rektörataması yaptı.

Buna göre, yeni kurulan Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Parlak, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Necdet Budak getirildi.

Etiketler; #tayyip erdoğan
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