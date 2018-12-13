Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara'daki tren kazası) Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacak."

Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık.



Kişisel çıkarı için 81 milyonluk 'Türkiye gemisi'nin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacaklar, onlara fırsat vermeyeceğiz.



Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programımızda yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştık.



Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü kutladığımız 29 Ekim tarihinde Türkiye’ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı ülkemizin gurur abideleri arasında yerini almıştır.



Önemli bir kısmı tamamlanmak üzere olan projelerimizi kısa zamanda bitirerek milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmiş olacağız.



İkinci 100 Günlük Eylem Planı'mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesini temin edeceğiz.



İcraat programımızdaki 400 eylem için 43 milyar liralık bütçe maliyeti öngörürken, gerçekleşen icraatlar için 37,3 milyar lira sarf ettik.



Önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı'nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz. İllerimize verilen hizmetlerin takibi ve tespiti için 81 İl Karnesi Projesi'ni devreye alıyoruz.



Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz. Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz.



81 ilimizin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kuruyoruz.



İmar barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanları almaya devam ediyoruz.



Önümüzdeki 100 günde, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik yeni girişimler başlatıyoruz.



Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aranması için derin ve sığ sondaj çalışmalarına başlayarak ikinci sondaj gemisi için sözleşmemizi imzaladık.



Yurtdışı maden arama kapsamında Özbekistan ve Sudan'da jeopolitik çalışmaları tamamladık. Bu araştırmalara Türkiye olarak gireceğiz.



Soma ve Tunçbilek'teki üretim yapmayan kamuya ait sahaları özel işletmelere açtık.



Güneş enerjisi santralleri için yarışma ilanlarına çıktık.



TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlıyoruz ve 2019'un sonuna kadar onu da bitireceğiz.



Hakkari doğalgaz boru hattı projesini de tamamlayarak 81 ilin hepsine doğalgazı ulaştırmış oluyoruz. Ayrım var mı? Batı'da ne varsa Doğu'da aynısı var.



Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlıyoruz. Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkıyoruz.



Bay Kemal sen bizi takip etmiyorsun ki? Bu memlekette neler var haberi yok. 2012 yılında 186 bin yurt yatak kapasitesi vardı. Bu yatak kapasitesini 689 bine çıkarmış olduk. yarıdan fazlası da karyola tipi ranza değil.



Müddei iddiasını ispatla mükelleftir bay Kemal. Tabii bunun kılavuzu karga.



Gençlerimizin sesi soluğu olacak 'Aynı Frekanstayız' adıyla bir Gençlik Radyosu kuruyoruz.



Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı'nın hazırlanmasını sağlıyoruz.



Türkiye Kalkınma Fonunu kuruyoruz.



Özel sermaye yatırımlarının artırılması, yüksek teknoloji yatırımlarına alternatif finansman sağlanması için Türkiye Kalkınma Fonu kurulacak.



İran, Ağrı, Iğdır sınırında 35 km lik sınır aydınlatması güvenlik sensörü kamera kayıt sistemini yürürlüğe koyduk.



Trafik Enstitüsü'nü kuruyor, 'Yaşam Tüneli' gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz.



İkinci 100 günlük dönemde, kültür varlıklarının restorasyonu kapsamında 8 tarihi cami ve külliyenin daha restorasyonu tamamlanacak.



İkinci 100 Günlük İcraat Programı doğrultusunda, temel eğitimden ortaöğretime geçişteki sınavsız okullara yerleştirme kriterleri güncellenecek.



Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde sade, anlaşılabilir, ihtiyaçlara ve öğrencilerin taleplerine cevap verebilen bir sistem oluşturulacak.



Taksim'deki AKM'nin ocak ayı içerisinde ihalesi yapılmak suretiyle hemen temelini atıp, oradaki o dev AKM'yi inşallah dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceğiz.



Milli Savunma Bakanlığımız 650 bin gencimiz bedelli askerlikten yararlanmasını temin ediyor.



Yüksek öğrenime kayıtlı öğrencilerimizin askerlik işlemlerinin elektronik sistemden yapılmasını sağladık.



Sınırlarımız içindeki, mayın ve patlamamış mühimmat sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmalarını başlattık.



Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, 'TCG Dolunay' ve 'TCG Doğanay' denizaltılarında kabul işlemlerini tamamlıyoruz.



Evde sağlık hizmeti ülkemizin tarihinde var mı? Evde sağlık hizmetini 1 milyon 200 bine yükselttik.



İkinci 100 günlük eylem planı kapsamında, obezite ile mücadele için 30 obezite merkezi açılacak.



Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz.



Milli güvenli mesajlaşma sistemini kritik kurumlarımızda gerçekleştirdik.



Yeni dönemde Türkiye'yi fikri mülkiyet stratejisine hazırlıyoruz.



Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30'ar bin lira hibe desteği verilecek.



Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde tamamlanan 505 yatırıma 250 milyon lira hibe ödemesi yapılacak.



Dış ticaretimizde yerel paraların kullanımının artırılması için 12 ülke nezdinde girişimlerde bulunuldu.



Pazarlama odaklı soğuk zincir kapasitesi yüksek modern toptancı hallerinin inşaatı ve işletilmesi ile ilgili adımları atmaya başladık.



Esnaf ve sanatkar meslek kollarının güncellenmesini yapıyoruz. Yeni piyasa gözetimi ve denetimi modeli oluşturulmasını sağlıyoruz.



İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmesi için 'Elektronik İhracat Platformu'nun kavramsal tasarımını oluşturuyoruz.



Biz Ferhatız Ferhat, milletimiz Şirin. Şirinimize ulaşacağız dağları delerek.



İkinci 100 Günlük Eylem Planı'na göre, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatları tamamlanarak işletmeye alınacak.



Liman ve kara sularının denetim standartlarını yeniliyoruz.



Mersin ve Konya'da toplam 2 milyon 596 ton kapasiteye sahip iki lojistik merkezi açılışa hazır hale getirdik.



Yerli ve milli ilk dizel elektrikli manevra lokomotifini de üretiyoruz.



Güvenlik güçlerimizin kullandığı İHA'ların sayısı 52'den 58'e çıkarıldı.



Orta menzilli seyir füzesi çalışmalarına başlıyor, ayrıca Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi'nde de seri üretime geçiyoruz.



Akıncı insansız hava aracı sözleşmesini imzalıyoruz.



Hedeflerimize ulaşmak için şahsım başta olmak üzere bakan arkadaşlarımızın tempoyu arttırmak gerektiğini biliyorum. Millet bizden bahane değil icraat bekliyor. Hiçbirimizin vaktini boşa geçirme lüksü yoktur.



Bize düşen millete tepeden bakanlara inat aydınlık yarınlar için mücadele etmektir.