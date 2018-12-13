Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara'daki tren kazası) Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacak."

Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık.



Kişisel çıkarı için 81 milyonluk 'Türkiye gemisi'nin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacaklar, onlara fırsat vermeyeceğiz.



Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programımızda yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştık.



Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü kutladığımız 29 Ekim tarihinde Türkiye’ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı ülkemizin gurur abideleri arasında yerini almıştır.



Önemli bir kısmı tamamlanmak üzere olan projelerimizi kısa zamanda bitirerek milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmiş olacağız.



İkinci 100 Günlük Eylem Planı'mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesini temin edeceğiz.



İcraat programımızdaki 400 eylem için 43 milyar liralık bütçe maliyeti öngörürken, gerçekleşen icraatlar için 37,3 milyar lira sarf ettik.



Önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı'nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz. İllerimize verilen hizmetlerin takibi ve tespiti için 81 İl Karnesi Projesi'ni devreye alıyoruz.



Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz. Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz.



81 ilimizin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kuruyoruz.



İmar barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanları almaya devam ediyoruz.



Önümüzdeki 100 günde, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik yeni girişimler başlatıyoruz.



Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aranması için derin ve sığ sondaj çalışmalarına başlayarak ikinci sondaj gemisi için sözleşmemizi imzaladık.



Yurtdışı maden arama kapsamında Özbekistan ve Sudan'da jeopolitik çalışmaları tamamladık. Bu araştırmalara Türkiye olarak gireceğiz.



Soma ve Tunçbilek'teki üretim yapmayan kamuya ait sahaları özel işletmelere açtık.



Güneş enerjisi santralleri için yarışma ilanlarına çıktık.



TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlıyoruz ve 2019'un sonuna kadar onu da bitireceğiz.



Hakkari doğalgaz boru hattı projesini de tamamlayarak 81 ilin hepsine doğalgazı ulaştırmış oluyoruz. Ayrım var mı? Batı'da ne varsa Doğu'da aynısı var.



Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlıyoruz. Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkıyoruz.



Bay Kemal sen bizi takip etmiyorsun ki? Bu memlekette neler var haberi yok. 2012 yılında 186 bin yurt yatak kapasitesi vardı. Bu yatak kapasitesini 689 bine çıkarmış olduk. yarıdan fazlası da karyola tipi ranza değil.



Müddei iddiasını ispatla mükelleftir bay Kemal. Tabii bunun kılavuzu karga.



Gençlik radyosu kuruyoruz.

ayrıntılar geliyor...