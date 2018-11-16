Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefonda görüştü. Erdoğan Abbas'a, "Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğini" ifade etti.

Türkiye, Filistin'e desteğini bir kez daha yineledi.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.



Abbas ile Erdoğan, Gazze'de yaşananları ve bölgedeki son durumu değerlendirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğini vurguladı.



ulusal.com.tr

