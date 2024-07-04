Erdoğan ile Al Sani bir araya geldi! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da çeşitli ikili temaslarda bulundu. Erdoğan, söz konusu temaslar kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araa geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelde gerçekleştirilen görüşme, basına kapalı olarak yapıldı.

KRİTİK GÖRÜŞMENİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katar Emiri Al Sani ile görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Lübnan'a yönelik İsrail tehdidi, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail saldırganlığının bölgeye yayılmasının tehlikeli olduğunu, İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası toplumun buna izin vermemek ve İsrail'i durdurmak için bir an önce adım atması, ortak çalışma yürütmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Gazze'deki insani krizin çözülmesi ve bölgeye yardımların kesintisiz ulaştırılması için gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu, bu konuda Türkiye'nin çabalarını artırarak devam ettirdiğini söyledi.