Erdoğan ile Aliyev bir araya geldi! Liderlerin görüşmesinin ayrıntıları açıklandı

Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Erdoğan ve Aliyev, yaptıkları görüşmede ikili ilişkileri daha ileri götürme iradesini karşılıklı teyit etti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Erdoğan ile Aliyev bir araya geldi! Liderlerin görüşmesinin ayrıntıları açıklandı
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Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenleniyor.

Bu kapsamda Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Zirvenin yapıldığı alandaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile her iki ülkenin bazı yetkilileri de hazır bulundu.

Erdoğan ile Aliyev bir araya geldi! Liderlerin görüşmesinin ayrıntıları açıklandı - Resim : 1

GÖRÜŞMENİN AYRINTILARI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama geldi.

Buna göre görüşmede iki lider, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkilerini daha ileri götürme iradesini karşılıklı teyit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Aliyev'e COP29'daki ev sahipliği için teşekkür etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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