Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme! İşte görüşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. 40 dakika süren görüşmede, Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretiyle devam eden yeni açılım süreci konuşuldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme! İşte görüşmenin ayrıntıları
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Siyasette sıcak gündem devam ederken kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki önemli görüşme, Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirildi. Basına kapalı olarak yapılan görüşme, 40 dakika sürdü.

Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme! İşte görüşmenin ayrıntıları - Resim : 1

Görüşmede, Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrının ardından başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretiyle devam eden yeni açılım süreci konuşuldu.

Görüşmenin diğer gündem maddesi de Suriye’de Beşar Esad yönetiminin devrilmesiyle birlikte başlayan yeni dönem oldu.

Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme! İşte görüşmenin ayrıntıları - Resim : 2

Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı. İki lider de görüşmeye ilişkin bir açıklama yapmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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