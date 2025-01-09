Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme! İşte görüşmenin ayrıntıları

Siyasette sıcak gündem devam ederken kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki önemli görüşme, Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirildi. Basına kapalı olarak yapılan görüşme, 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrının ardından başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretiyle devam eden yeni açılım süreci konuşuldu.

Görüşmenin diğer gündem maddesi de Suriye’de Beşar Esad yönetiminin devrilmesiyle birlikte başlayan yeni dönem oldu.

Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı. İki lider de görüşmeye ilişkin bir açıklama yapmadı.