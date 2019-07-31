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Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Görüşmede güncel siyaset ve dış politika konularının ele alındığı bildirildi

Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi.

Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatının yeni binasında incelemede bulunduktan sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesinde güncel siyaset ve dış politika konularının ele alındığı bildirildi. 

Saat 14.08'de başlayan basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede güncel siyaset ve dış politika konuları ele alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #erdoğan #Bahçeli #mhp
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