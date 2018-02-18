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Erdoğan ile Bahçeli, ittifak görüşmelerinde bugün bir araya gelecek

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ittifak görüşmelerinde bugün bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmede, liderler İttifak Komisyonunun yaptığı çalışmalar konusunda nihai kararını verecek.

Erdoğan ile Bahçeli, ittifak görüşmelerinde bugün bir araya gelecek

2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için AKP ile MHP arasında bir süredir devam eden ittifak görüşmelerinde sona gelindi.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu kapsamda bugün bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde saat 17’de yapılması öngörülen görüşmede, iki isim İttifak Komisyonu'nun yaptığı çalışmayı inceleyerek nihai kararını verecek.

Geçen hafta AKP ve MHP’li kurmayların ele aldığı ittifak düzenlemesi, iki genel başkanın onay vermesinin ardından teklif haline getirilecek ve Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Ortak düzenlemeye göre, tüm ittifak modelleri yasa metnine yazılacak. İsteyen, istediği ittifak modelini seçebilecek. Buna göre, bir partiyle ayrı liste, bir başka partiyle de ortak liste ittifakı yapabilecek. İttifak yapacak partiler arasında, yan yana iki sütunda blok olarak ittifak oluşturulacak. Üzerine ana logo ile ittifaka isim verilecek. AKP, ittifakın içine, milletvekili seçtirmeye oyları yetmeyen partileri, kendi listesinde aday göstererek seçime gidebilecek. Seçim ittifakı yapan partilerin bulunduğu sütunlara, birden fazla mühür basılırsa, o oy iptal olmayacak. 

Düzenlemeye göre, ittifak yapacak partilerin yayınlayacağı deklarasyonda, hangi ilkeler doğrultusunda biraya gelindiği yazılacak.



ulusal.com.tr

Etiketler; #tayyip erdoğan #mhp #AKP #devlet bahçeli
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