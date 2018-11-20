banner999
Facebook ve Instagram Çöktü
Facebook ve Instagram Çöktü
Cubeyr, CIA'ya tepki gösterdi
Cubeyr, CIA'ya tepki gösterdi
Prim borçlarına taksit imkânı
Prim borçlarına taksit imkânı
'Kaşıkçı cinayeti emrini Veliaht Prensin verdiği gün gibi aşikar'
'Kaşıkçı cinayeti emrini Veliaht Prensin verdiği gün gibi aşikar'

Erdoğan ile Bahçeli yarın görüşecek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın saat 16.00'da görüşeceğini açıkladı

Erdoğan ile Bahçeli yarın görüşecek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın görüşeceğini bildirdi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın saat 16.00'da Erdoğan ile Bahçeli'nin bir araya geleceğini söyledi.

Devlet Bahçeli görüşme ilgili açıklama yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın görüşme yapacağına ilişkin haberlerle ilgili, "Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklamaysa doğrudur. Bizim böyle açıklamamız yoktur ama yarın Cumhurbaşkanı ile saat 16.00'da görüşme konusu gündeme gelirse, katılabileceğimizi ifade ediyoruz." dedi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #erdoğan #Bahçeli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.