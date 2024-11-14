Erdoğan ile Devlet Bahçeli bir araya gelecek! İşte kritik görüşmenin saati

Siyasette sıcak gündem tartışılırken bugün önemli bir görüşme gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'yi kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.

Buna göre, Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 18.00'de gerçekleşecek.