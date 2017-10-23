Bugün Ankara'da gündem belediyelerdeki istifa süreciydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i Beştepe'de kabul etti. Aynı saatlerde de Erdoğan tarafından istifası istenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe kameralar karşısındaydı. Altepe, konuşmasında istifa ettiğini açıkladı.

Ve bir AKP'li belediye başkanı daha istifa etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin istifa etmesiyle gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e çevrildi. AKP MYK'sının da en önemli gündem maddesi bu konuydu...



Ekim ayı başından beri istifa edeceği konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifa tarihi belirsizliğini koruyor.



Gökçek'in istifa etmeden önce son bir kez daha Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştü.



Erdoğan, Beştepe'de Gökçek ile bir araya geldi. Gökçek, "En büyük projem" dediği Ankapark’ın bitirilmesi sürecinde aktif olarak yer almak istedi. Ayrıca "Gökçekli ve Gökçeksiz Ankara" başlıklı kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını da Cumhurbaşkanı'na götürdü.



Kritik zirvenin olduğu saatlerde ise istifası istenen Recep Altepe bir açılışa katıldı. Törene dostlarını da davet etti. Makam odasını topladı ve etkinliğe gitti.



Altepe, konuşması için kürsüye çıktı. Ardından görevi bıraktığını açıkladı.



ANKAPARK'IN BİTİRİLMESİNİ İSTEYECEK



Hürriyet'te yer alan habere göre; Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Gökçek, “En büyük projem” dediği Ankapark’ın bitirilmesi sürecinde aktif olarak yer almak isteyecek.



ANKET SONUÇLARINI DA SUNACAK



Gökçek’in ayrıca “Gökçekli ve Gökçeksiz Ankara” başlıklı kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını da Cumhurbaşkanı'na götüreceği ifade edildi