Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Beştepe'de Bülent Arınç ile görüştü. Erdoğan ile görüşen Bülent Arınç'tan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bülent Arınç Beştepe'de görüştü.



Erdoğan'ın resmi programında Arınç ile görüşme yoktu. Azerbaycan'dan gelecek mevkidaşını karşılayacaktı.



Erdoğan'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile de görüşmesi bekleniyor.



Öte yandan Erdoğan ile Arınç'ın, Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili söylentileri de konuştu.



Erdoğan, Davutoğlu ve Gül arasındaki görüşmeye dair bilgisi olmadığını söylemişti.



AKP Sözcüsü Mahir Ünal MKYK sonrası yaptığı açıklamada, "Benim böyle bir görüşmeden haberim yok, MKYK'da konuşulmadı" dedi.



Arınç'tan ilk açıklama geldi

Erdoğan ile gerçekleştirdiği yaklaşık 1.5 saatik baş başa görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Arınç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı da dahil olmak üzere birçok konunun ele alındığını belirterek, "Her konuda görüştük ama açıklama yapma yetkisini kendimde görmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi gerekli görürse konuşabilir, bize izin verirse biz de açıklama yaparız" dedi.



Kendisinin milletvekikili adaylığının görüşülüp görüşülmediğine dair bir soru üzerine de Arınç, 7 Haziran 2015 seçimlerinde aktif siyasete veda ettiğini belirterek, "Bu düşüncem bugün de devam ediyor. Ben siyasetin her kademesinde bulundum, kendi irademle bilinçli bir şekilde aktif siyasete veda ettim. Tekrar milletvekilliğinden başlayacak değilim. Kimse bana teklifte bulunmadı, benim cevabımı da bilirler. Aktif siyasetin parçası olmaya niyetim yok ama bunun dışında" cevabını verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları görüşmenin 'baş başa' gerçekleştiğini ifade eden Arınç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığını destekleyecek misiniz?” sorusu sonrasında da şunları söyledi:

"Bu biraz önceki soruyla eş anlamlı. Kendisine başarılar diledim. Bunu ifade ettim. Bundan daha ötesini sorarsanız, ben bir AK Partili'yim, partimden de memnunum. Her ne kadar bazıları bizi üzse de ben AK Parti’nin bu ülkeye faydalarını biliyorum. Başka bir partiye ilgili olumlu kanaatimi ortaya koymam. Ben ne AK Parti ne de genel başkanın zarar göreceği bir noktada durmam. Ben iyi bir AK Partiliyim, Milli Görüş çizgisindenim bizim öğrendiklerimiz çizgimizin arkasında durmayı gerektirir."





