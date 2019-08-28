Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.Kaynak: AA
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya'daki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
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