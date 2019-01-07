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Erdoğan ile Maduro telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Maduro telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin, önümüzdeki dönemde de artarak sürdürülmesi kararlılığı vurgulandı.

Erdoğan ile Maduro telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. İki lider, Türkiye ve Venezuela arasındaki iş birliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya 10 Ocak'ta gerçekleşecek yemin törenine davetinden dolayı teşekkür etti.

Program yoğunluğu nedeniyle davete icabet edemeyeceğini bildiren Erdoğan, yemin merasiminde Türkiye'yi temsil için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı görevlendirdiğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin, Venezuela'nın istikrar, huzur ve refahına önem verdiğini de kaydetti. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Venezuela
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