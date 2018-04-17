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Erdoğan ile Merkel görüştü

Cuhmurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakan'ı Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'ye düzenlenen saldırı ele alındı.

Erdoğan ile Merkel görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşme, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulünden sonra gerçekleşti.

Görüşmede, ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca, Duma'daki kimyasal saldırı iddialarının ardından Amerika, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırısı ele alındı.

İki lider Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi süreçte ilerleme sağlanması için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, Amerika, İngiltere ve Fransa'nın Suriye saldırısının ardından yoğun bir telefon trafiği yapmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #Merkel #görüşme #suriye #almanya
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