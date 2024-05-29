Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecek? Erdoğan ilk kez tarih verdi! İşte detaylar

2 Mayıs'ta yapılan görüşmedeki en önemli konu başlığı yeni Anayasa olmuştu. Bir diğer konu başlığı da "tutuklular" olmuş, Can Atalay ve CHP'nin KHK'lılar ile ilgili talepleri Özgür Özel tarafından masaya getirilmişti. Liderler arasında ekonomi ile ilgili yapılan görüşmelerde ise ekonomik krizin, emeklilerin durumunun, ücretli ve asgari ücretli çalışanların durumu gündeme gelmişti.