Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecek? Erdoğan ilk kez tarih verdi! İşte detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerin ardından 2 Mayıs tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü. Erdoğan ile Özgür Özel'in CHP'nin ev sahipliğinde bir görüşme daha yapacağı belirtilmişti. O görüşmenin tarihine ilişkin Erdoğan'dan açıklama geldi. İşte yapılacak görüşmenin ayrıntıları...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edeceğini söylemiş ve randevu talep ettiklerini açıklamıştı. Görüşme talebine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da olumlu yanıt gelmiş ve merakla beklenen görüşme gerçekleştirilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. Kritik görüşme, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürmüştü.
2 Mayıs'ta yapılan görüşmedeki en önemli konu başlığı yeni Anayasa olmuştu. Bir diğer konu başlığı da "tutuklular" olmuş, Can Atalay ve CHP'nin KHK'lılar ile ilgili talepleri Özgür Özel tarafından masaya getirilmişti. Liderler arasında ekonomi ile ilgili yapılan görüşmelerde ise ekonomik krizin, emeklilerin durumunun, ücretli ve asgari ücretli çalışanların durumu gündeme gelmişti.
"Siyasette yumuşama" olarak adlandırılan görüşmeyle ilgili daha sonra sıcak gelişmeler yaşanmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da CHP'nin ev sahipliğinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilmişti.