ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Saat 10'da başlayan görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü. Görüşmede Mevlüt Çavuşoğlu, Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve James Jeffrey de yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul edecek.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Moldova'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşecek kabul, saat 10.00'da başlayacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi sona erdi.



Erdoğan, Moldova'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti. Erdoğan ile Pompeo'nun görüşmesi 35 dakika sürdü.



Kabule, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de katıldı.



