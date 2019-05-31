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Erdoğan ile Putin İdlib'i görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MGK toplantısının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmenin ana gündem maddesi İdlib'de yaşanan gelişmeler oldu.

Erdoğan ile Putin İdlib'i görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

İdlib'deki gelişmelerin de konuşulduğu MGK toplantısı sonrası yapılan görüşme ile ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

Erdoğan'ın, Putin'e "İdlib'de ateşkesin bir an önce sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini söylediği" belirtildi.

Açıklamada iki liderin Japonya'da düzenlenecek G20 Zirvesinde biraraya gelecekleri de ifade edildi.

Görüşmeye ilişkin bir açıklama da Kremlin basın dairesinden geldi. Açıklamada, "İdlib’le ilgili karşılıklı çalışmaların yoğunlaştırılmasının önemine vurgu yapıldığı, askeri ve teknik alanda işbirliği dahil bazı ikili konulara da değinildiği" kaydedildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #tayyip erdoğan #MGK #rusya #idlib
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