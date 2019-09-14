Erdoğan ile Putin, pazartesi bir araya gelecek! İşte görüşmenin satırbaşları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesi Moskova'dan görüşmeye ilişkin açıklama geldi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği konulan hakkında konuştu.

Rus Dış Politika Danışmanı, pazartesi günü Putin ile Erdoğan'ın ikili görüşme gerçekleştireceğini belirtti.

Görüşmede sadece Suriye meselesinin konuşulmayacağının altını çizdi.

Uşakov, görüşmede askeri teknik işbirliğinin de ele alınacağını kaydetti.

Rus Dış Politika Danışmanı Uşakov ayrıca iki ülkenin ulusal para birimleriyle ticaret yapması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Uşakov "Ticari ilişkilerimizi güçlendirmek adına iki ülke de ulusal para birimleriyle ticarete büyük önem veriyor. Bu uygulamayı artırmaya yönelik hükümetlerarası anlaşmanın taslağı hazırlanıyor" şeklinde konuştu.

ulusal.com.tr