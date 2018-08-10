Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medyadan Türkiye'yi tehdit ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ekonomik ve ticari ilişkiler ele alındı.

Amerika'nın yaptırımlarla tehdit ettiği iki ülkenin lideri telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Vladamir Putin, görüşmede ikili ve bölgesel konuları ele aldı.



Amerikan Başkanı aynı saatlerde sosyal medyadan Türkiye'ye tehditler yağdırp "Türkiye ile ilişkliler iyi değil" derken, Putin ve Erdoğan iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu seyrinden memnuniyetlerini dile getirdiler.



Ekonomilk ve ticari ilişkilerin de olumlu olduğunu belirten Putin ve Erdoğan, savunma sanayii ve enerji alanlarındaki işbirliğinin sürmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.



Türkye ve Rusya arasındaki bir diğer kritik görüşme 13-14 Ağustos tarihlerinde Ankara'da yapıalcak.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek.



Çavuşoğlu'nun daveti ile Türkiye'ye gelecek olan Lavrov, Çavuşoğlu ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali projelerini de değerlendirecekler.



ulusal.com.tr