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Erdoğan ile Putin yüz yüze görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçilmesinin ardından Rus lider Putin’le ilk telefon görüşmesini yaptı. Suriye’deki son gelişmelere ilişkin konuşan ikili, başta Türk Akımı ve Akkuyu projeleri olmak üzere enerji alanındaki iş birliğini değerlendirdi. Erdoğan ve Putin 25-27 Temmuz’daki BRICS Zirvesi’nde yüz yüze görüşecek.

Erdoğan ile Putin yüz yüze görüşecek

Suriye’deki son durum, Akkuyu ve Türk Akımı projeleri ve iki ülke arasındaki ilişkiler… Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ilk telefon görüşmesini yaptı.

Rus lider Putin’i arayan Erdoğan, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları konuştu. Telefon görüşmesinde Suriye’nin toprak bütünlüğüne işaret edildi.

Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren iki lider,  Astana süreci ülkeleri ile koalisyon mensubu ülkelerin arasındaki yakınlaşmanın çözümü hızlandıracağına vurguladı.

Görüşmede, Suriye ordusunun kontrolü tamamen ele aldığı ve terör örgütlerini temizlediği Dera’daki son durum da konuşuldu.

Erdoğan ve Putin, başta TürkAkım ve Akkuyu projeleri olmak üzere enerji alanındaki iş birliğinin seyrinden memnuniyetlerini dile getirdi.

Öte yandan iki lider 25-27 Temmuz’da düzenlenecek Güney Afrika’daki BRICS Zirvesi’nde bir araya gelecek. Telefon görüşmesinde, BRICS Zirvesi vesilesiyle ay sonunda Johannesburg'da yüz yüze görüşme konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #Putin
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