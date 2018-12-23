Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la ticari ilişkilerden Suriye'deki gelişmelere birçok konuda eşgüdümü artırmada mutabık kalınan telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, "Bugün ABD Başkanı Trump ile ticari ilişkilerimizden Suriye'deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleri kullanıldı.



İkili ilişkiler ve Suriye görüşüldü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre ise görüşmede Erdoğan, Trump'ın şahsında tüm ABD halkının yeni yılını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de terörle mücadele bağlamında ABD yönetimi tarafından atılan adımlardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, bu karar çerçevesinde Türkiye'nin NATO müttefiki ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

İki lider, Suriye'deki çekilme ve geçiş sürecinin suistimaline neden olabilecek bir otorite boşluğu meydana gelmemesi için iki ülkenin askeri, diplomatik ve diğer yetkilileri arasında eşgüdümün sağlanması hususunda mutabık kaldı.

Görüşmede, iki ülke arasında henüz arzulanan düzeyde olmayan ticaret hacminin artırılması gerektiği konusunda da görüş birliğine varıldı.



Trump: Uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptık

ABD Başkanı Trump da, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi ve içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, açıklamasında, "Az önce Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptık. DEAŞ'ı, Suriye'deki ortak girişimimizi, bölgeden ABD askerlerinin yavaş ve oldukça koordineli şekilde geri çekilmesini ele aldık. (ABD birlikleri) Uzun yıllar sonra eve dönüyorlar." ifadelerini kullandı.



Ticaret konuları da ele alındı

Trump ayrıca, yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de ele alındığını kaydederek, "Genişletilmiş ticaret konularını da konuştuk." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son yaptığı telefon görüşmesinden birkaç gün sonra ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.