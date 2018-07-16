ABD Başkanı Trump, Rusya Lideri Putin'den önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü.
Helsinki'deki tarihi zirve öncesinde Trump ve Erdoğan bir telefon görüşmesi yaptı.
İki liderin gündeminde Suriye'deki son gelişmeler vardı.
Menbiç'teki yol haritası üzerine konuştu Trump ve Erdoğan. Ortak yol haritasının, Suriye'deki çözüme önemli katkılar sağlayacağını ifade ettiler. İkili işbirliğini her alanda geliştirme kararlılıklarını teyit ettiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'in yapacağı zirve için de başarı dileklerini iletti.
ulusal.com.tr
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