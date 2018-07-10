Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleneği sürdürerek ilk resmi ziyaretini Azerbaycan'a gerçekleştirdi. Başkent Bakü'de törenle karşılanan Erdoğan, temaslarını tamamladıktan sonra mevkidaşı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yemin töreni sonrasında yurt dışı temaslarına başladı. Geleneği bozmayan Erdoğan'ın ilk durağı Azerbaycan oldu.



Erdoğan ve beraberindeki heyeti Bakü Haydar Alivev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı.



Erdoğan, Bakü'deki temaslarına Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret ederek başladı.



Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına çiçek koydu.



Erdoğan, Türk ve Azerbaycan şehitliklerini de ziyaret etti, anıt şeref defterini imzaladı.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmek için Zagulba Sarayı'na giden Erdoğan için resmi tören düzenlendi.



Aliyev, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Tören sonunda iki lider, baş başa görüşmeye geçti.



Görüşme sonrası kameralar karşına geçen ikili ortak basın toplantısı düzenledi.



Aliyev, Erdoğan'ı kameralar karşısına tebrik etti.



Cumurbaşkanı Erdoğan ise gelecek dönemde Azerbaycan ile ilişkilerin güçlenerek devam edeceğini söyledi.



Erdoğan'ın Azerbaycan'dan sonraki durağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacak.



ulusal.com.tr









