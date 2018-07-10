Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk ziyaretini Azerbaycan'a yaptı. Erdoğan'ın bir sonraki durağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.10'da Azerbaycan'a hareket etti.



Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Meclis Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca ve bazı ilgililer uğurladı.



Erdoğan, Bakü'deki temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.



Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Tayyip Erdoğan, dün Külliye'de gerçekleştirilen törenin ardından akşam saatlerinde yeni kabineyi açıklamıştı.





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