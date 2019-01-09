Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Adayı Ekram İmamoğlu'nun rabdevu talebini kabul etti. Erdoğan ve İmamoğlu görüşmesinin yarın saat 17:00'de Beştepe'de olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşecek.



İkilinin görüşmesi Ekram İmamoğlu'nun talebi üzerine planlandı.



İmamoğlu, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep etmişti. Erdoğan'da İmamoğlu'nun talebine, “Bay Kemal izin verirse benim kapım açık" diye yanıt vermişti.



CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan izin aldığını ve görüşmeyi gerçekleştireceklerini duyurdu.



Bugün ise ikilinin görüşme tarihi belli oldu. Erdoğan'ın yarın saat 17.00'de Beştepe'de Ekrem İmamoğlu'nu kabul edeceği açıklandı.



ulusal.com.tr