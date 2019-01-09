banner1002
Vatan Partisi Eskişehir Esnaf Ziyaretinde
Vatan Partisi Eskişehir Esnaf Ziyaretinde
Samsun'da El Kaide operasyonu
Samsun'da El Kaide operasyonu
Halkbank'tan esnaf ve sanatkara kredi desteği
Halkbank'tan esnaf ve sanatkara kredi desteği
Seçim günü yasakları belli oldu
Seçim günü yasakları belli oldu

Erdoğan İmamoğlu ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Adayı Ekram İmamoğlu'nun rabdevu talebini kabul etti. Erdoğan ve İmamoğlu görüşmesinin yarın saat 17:00'de Beştepe'de olması bekleniyor.

Erdoğan İmamoğlu ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşecek. 
 
İkilinin görüşmesi Ekram İmamoğlu'nun talebi üzerine planlandı. 

İmamoğlu, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep etmişti. Erdoğan'da İmamoğlu'nun talebine, “Bay Kemal izin verirse benim kapım açık" diye yanıt vermişti. 

CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan izin aldığını ve görüşmeyi gerçekleştireceklerini duyurdu. 

Bugün ise ikilinin görüşme tarihi belli oldu. Erdoğan'ın yarın saat 17.00'de Beştepe'de Ekrem İmamoğlu'nu kabul edeceği açıklandı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #ekrem imamoğlu #görüşme
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.