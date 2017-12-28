Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Şırnak İl Kongresi'nde konuşma yaptığı sırada bir kişinin sahneye fırlaması sonrası 13 korumasının görevden alındığı yolundaki iddiaya yalanlama geldi.

AKP'nin Şırnak'ta düzenlenen 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde Erdoğan, partililere seslenmiş konuşmasını tamamladığı sırada şehit çocuğu olduğu öğrenilen Hüseyin Demircan adlı kişi koşarak platforma çıkmıştı.



Cumhurbaşkanlığı korumaları, Erdoğan'a sarılmak isteyen Demircan'ı sahneden "apar topar" indirmişti.Söz konusu olay, kamuoyunda zaafiyet tartışmalarına yol açmıştı. Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in koruması Şükrü Çukurlu, "Çember yok oldu" yorumunu yapmıştı.



Yaşananların üzerine birçok haber ajansı, Şırnak'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı koruması için görevlendirilen 13 kişinin görevine son verildiği iddiasını aboneleriyle paylaştı.



Cumhurbaşkanlığı kaynakları: İddialar yalan



İddiaya ilişkin olarak T24'e konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, herhangi bir görevden alma işleminin yapılmadığını /Cnntürk