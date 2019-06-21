Erdoğan'ın Çin ziyareti öncesi "Uygur" provokasyonu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2 Temmuz'da Çin'e yapacağı ziyaret öncesi "Uygur" kışkırtmaları yeniden gündeme sokuldu. Amerika ile karşı karşıya gelen Türkiye'nin Çin ile ilişkilerini geliştirme hedefi, bazı kesimleri rahatsız ediyor. Uygurların toplama kamplarında öldürüldüğü iddiaları, servis edilen videolar, Meclis'e verilen önergeler, Ankara-Pekin hattında sorun yaratma çabaları olarak öne çıkıyor... Mecliste İyi Parti, CHP ve HDP Uygur yalanlarında da buluştu. Türkiye ise Çin'le ilişkileri kuvvetlendirme konusunda önemli adımlar atıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Çin ziyareti öncesi Uygur yalanları yine gündeme taşındı. Atlantik cephesinin argümanları sistematik bir şekilde piyasaya sürüldü.



Amerika ile birçok başlıkta karşı karşıya gelen Türkiye, başta Çin ve Rusya olmak üzere Avrasya cephesiyle ekonomik, askeri ve siyasi ilişkilerini geliştiriyor.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28-29 Haziran tarihlerinde Japonya'daki G-20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rus lider Vladimir Putin ile görüşecek. Buradaki kritik görüşmelerin ardından Erdoğan 2 Temmuz'da Çin'de olacak. Öncesinde de Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Çin'e gitti. Akyüz Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe ile görüştü.



Ancak Erdoğan'ın Çin ziyareti öncesi Ankara ile Pekin'in arasını açacak bazı provokasyonlar yapılıyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC Uygurlara zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin bazı videolar yayınladı. Bir diğer iddia olarak Yazar Nurmuhammet Tohti'nin toplama kamplarında sorgu ve işkenceyle öldürüldüğü haberleri yapıldı. Aynı iddia Nisan ayında da gündeme getirilmişti.



Meclis'teki muhalefet partileri de "Uygur" yalanlarına bir kez daha ortak oldu. İyi Parti, Uygurlara zulüm yapıldığı iddiasıyla bir Meclis Araştırma Önergesi verdi. Önergeye CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP destek verdi. Ak Parti'de ise bazı çatlak sesler geldi.



Görüşmeler sonrası yapılan oylamada önergeye İyi Parti, CHP ve HDP evet, Ak Parti hayır oyu verdi, MHP ise çekimser kaldı.



Vatan Partisi ise Meclis'teki muhalefet partilerinin aksine Türkiye ile Çin'in ticari hacmini artırmak ve Türk ekonomisinin canlanması konusunda önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda Vatan Partisi, Ankara, İstanbul ve İzmir'de Türk iş insanlarını Çinli yetkililerle buluşturan "Üretimde Atılım için Türkiye-Çin İşbirliği" toplantıları düzenlemişti.



ulusal.com.tr