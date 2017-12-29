Oğuz Polatbilek yazdı

Rıza Sarraf davası sürüncemede kaldı. ABD'nin bu denli önem atfettiği davada jüri karara varamadı (!)



Böyle bir davada "karara varamamak" kamuoyu açısından inandırıcı mı? Bence değil.



Türk-Amerikan ilişkilerinde tansiyon iyice yükselmiş, Astana masasında Suriye'de barışın temelleri atılmışken...



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dikkat çeken bir çıkış yaptı.



Daha önce "Diplomasinin kapıları her zaman ve sonuna kadar açık" diyerek Şam'a sıcak mesajlar veren Erdoğan Afrika ziyareti dönüşü "Esad teröristtir" dedi.



Söyleyene değil söyletene bakalım...



Bir gün sonra ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan açıklama geldi: Esad'sız bir Suriye Cenevre müzakarelerini başarıya ulaştırabilir.



Varan 1: Görünen o ki Astana'da "diplomasi kapılarını sonuna kadar açan" Ankara, Cenevre yolunda "Esad düşmanlığına" ikna edilmek isteniyor.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da "Esad teröristtir" çıkışına diplomatik bir dille yanıt verdi. Zaharova "PYD'nin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılma ihtimalini konuşmak için de henüz erken olduğunu" söyledi.



Diplomaside anlamı şudur: Esad teröristtir dersen PYD'yi masada görürsün.



**********



Güney sınırlarındaki PYD/PKK varlığı Türkiye'nin güvenlik açısından birinci önceliği.



Rusya ve İran Afrin'e operasyon konusunda desteğini açık ilan etmese de güçlü bir tepki yok.



Afrin'e operasyonun an meselesi olduğu söylenirken Erdoğan'ın çıkışı Afrin operasyonunu da tehlikeye sokuyor.



Hatta "Afrin'de de İdlib misyonu uygulanabilir" diye Erdoğan Rusya ve İran'ın desteğini de engellemiş oluyor.



Varan 2: ABD, Rıza Sarraf sopasıyla Afrin operasyonuna karşı da bariyer oluşturuyor.



******



Ankara-Washington hattındaki gerilim vize kısıtlamalarıyla zirveye ulaşmıştı. Dün iki cepheden de açıklama geldi. Vize kısıtlamaları karşılıklı olarak kaldırıldı. Ama...



Vize kısıtlamasının kaldırılmasından çok "güvence verme" meselesi dikkat çekti. ABD'ye göre Ankara Washington'a güvence verdi.



Ankara'ya göre ABD'ye verilen bir güvence yok.



Hadi Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden yapılan "Güvence verilmedi" açıklamasına inanalım.



Peki o zaman "Esad teröristtir" çıkışının anlamı ne?



Afrin operasyonunu tehlikeye atmanın başka bir gerekçesi olabilir mi?



*******



ABD, Suriye'de yeni bir oyun kurma peşinde.



Rus Genelkurmay Başkanı Gerasimov açıklamıştı: IŞİD militanları ‘Yeni Suriye Ordusu' ismi altında bir araya geldi.



Basında haberler yer aldı: Yeni Suriye Ordusu'nun militanları El Tanf'ta eğitim görüyor.



ABD Üssü'nün bulunduğu El Tanf, Irak sınırında... Suriye ordusu bu üssü ablukaya almış durumda.



ABD sadece El Tanf'ta değil bölgenin tamamında ablukaya alınmış durumda.



Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Rusya bölgedeki ABD varlığını kuşatmışken, umarım Ankara bu kuşatmayı dağıtacak adımlar atmaz.





Oğuz Polatbilek

ulusal.com.tr