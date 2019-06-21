Erdoğan'ın EYT kararına flaş açıklama - 21 Haziran 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek gösterge haberleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlara EYT'lilere randevu vereceğini söylemesiyle ilgili CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, açıklama yaptı. Gürer, "#EmeklilikteYaşaTakılanlar. Cumhurbaşkanı randevu vereceğini söylemiş, Seçim geçer bu unutulur.Ek 3600 gösterge iki yıldır her ay çıkarırlar çıktımı? Size 'türedi' diyen çözüm üretir mi? Keşke çözülse oy tezgahı gibi geldi bana? #EYT istese bugun çözülür" dedi

CHP 26 ve 27'nci Dönem Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlara EYT'lilere randevu vereceğini söylemesini değerlendirdi.



"EYT İSTESE BUGÜN ÇÖZÜLÜR"



CHP'li Gürer, şunları söyledi:



"#EmeklilikteYaşaTakılanlar.



Cumhurbaşkanı randevu vereceğini söylemiş,



Seçim geçer bu unutulur.



Ek 3600 gösterge iki yıldır her ay çıkarırlar çıktı mı?



Size 'türedi' diyen çözüm üretir mi?



Keşke çözülse oy tezgahı gibi geldi bana?



#EYT istese bugun çözülür"



ulusal.com.tr



