Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, her açıklamasında operasyon sinyali verdiği Fırat'ın doğusu için bu kez "Oralar çöl, önemli birşey yok" dedi, Suriye'de "Deyrizor'u" işaret etti. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesini de anlatan Erdoğan "Menbiç'te mesafe alınması mümkün" ifadelerini kullandı.

Defalarca operasyon sinyali vermişti Fırat'ın doğusu için... Bu kez "Ciddi manada rahatsız edici şeyler yok, oralar çöl." dedi."Şu anda Fırat’ın doğusunda zaten öyle ciddi manada rahatsız edici şeyler yok. Çünkü, Fırat’ın doğusu diye zikredilen yerlere şöyle ağırlıklı baktığımız zaman oralarda adeta çölü görürsün."Son dönemde Rusya'dan "ana tehdit Fırat'ın doğusundaki Amerikan faaliyetleri" şeklinde açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Newyork'taki BM toplantısı sonrasında "Fırat'ın doğusunda Rusya ile operasyon olmaz diye bir şey yok" demişti.Son açıklamasında Fırat'ın doğusuna ilişkin sadece Deyrizor kentindeki tehlikeye işaret etti Erdoğan..."Burada önemli olan şey Fırat'ın doğusunda Deyrizor’dur. Çünkü, orası bir enerji potansiyelidir. Onun bir şöyle havzası var. Orasıdır asıl yer...Başta DEAŞ olmak üzere... Burada YPG ve PYD, bunlar ise buraya kısmen ortaklıkları vs. oluyor. Şimdi burada tabi Rakka’nın durumu var. Bunlar için önemli olan."Moldova dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesini de değerlendirdi."Menbiç'te malum, 90 gün süre verilmişti. 90 günlük süre artık doldu gidiyor, şimdi herhalde 190’a ulaşacağız dedim. Bunu bir defa süratle halletmemiz lazım dedim. Bu kez bir mesafe alınması mümkün."Aynı uçakta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da vardı. İdlib ve Doğu Akdeniz ile ilgili konuştu Akar, İdlib'deki silahsızlandırılmış bölgelere değindi..."300 civarında tank, zırhlı araçlar dahil, oradan alındı. İkna dahil çeşitli yöntemlerle büyük ölçüde tamamlandı."Doğu Akdeniz mesajı da önemliydi Akar'ın... "Tüm problem şuradan çıkıyor: Yunanlılar kendi kendilerine bir takım farazi çizgiler koyuyorlar, bunlara göre hareket ediyorlar. Oysa onların kendi kendilerine çizdikleri çizgiler bizce uygun değil. Normal faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."