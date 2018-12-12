Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Fırat’ın doğusuna operasyona başlıyoruz” mesajının ardından Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’ten destek geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Fırat’ın doğusuna operasyona başlıyoruz” mesajının ardından Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’ten destek geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Perinçek, “Mehmetçiğimizin bahtı açık olsun, kılıcı keskin olsun” dedi.



Perinçek, “Türk Milleti'nin ve Vatan Partisi'nin yüreği, Ordumuzla ve Donanmamızla birlikte çarpmaktadır.” diye yazdı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek’in mesajı şöyle;



Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Ordusunun birkaç gün içinde Fırat'ın Doğusuna harekata başlayacağını açıkladı. Mehmetçiğimizin bahtı açık olsun, kılıcı keskin olsun. Türk Milleti'nin ve Vatan Partisi'nin yüreği, Ordumuzla ve Donanmamızla birlikte çarpmaktadır.

