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Erdoğan'ın grup konuşması Arapça ve İngilizce yayımlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek AK Parti Grup Toplantısı, Arapça ve İngilizce simultane tercüme edilecek.

Erdoğan'ın grup konuşması Arapça ve İngilizce yayımlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin soruşturmanın detaylarını, AK Parti Grup Toplantısı'nda anlatacak.
AK Parti tarafından yapılan açıklamaya göre, dünya kamuoyunun merakla beklediği konuşma, Arapça ve İngilizce simultane tercüme ile yayımlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturmaya ilişkin, "15 kişi buraya niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı? Salı günü çok daha farklı bir şekilde grup konuşmamda anlatacağım. Orada bunların detayına gireceğim." demişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #arapça #İngilizce
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