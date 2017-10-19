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Erdoğan'ın istifasını istediği Balıkesir Belediye Başkanı AKP'li Uğur sinyali verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla istifası istenen belediye başkanları arasında olan Balıkesir Belediye Başkanı AKP'li Edip Uğur, istifa sinyali verdi. Uğur, düzenlediği basın toplantısında, "İrade-i külliye ne derse o olur. Bu işin içerisinde vefa da var veda da. Koltuğa tutunmak, koltuğu bırakmamak, mevki ve makam için fidanları dikmiyoruz. Bu işin içinde vefa da var veda da var. Allah'tan Balıkesir için hayırlısını niyaz etmesini nasip ediyorum." dedi.

Erdoğan'ın istifasını istediği Balıkesir Belediye Başkanı AKP'li Uğur sinyali verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, kentteki temel atma töreninde veda gibi bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Uğur, "İrade-i külliye bütün iradelerin üzerindedir. Bu işin içinde vefa da var, veda da. Ben, Balıkesir için, ülkem için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AKP'deki belediye başkanları değişiminde şimdiye kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan istifa ettiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye de istifa çağrısı yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un da bugün, Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi'nde yapılacak yaşam merkezi Avlu Balıkesir'in 2'nci etap temel atma töreninde, istifasını açıklaması bekleniyordu. Ancak, ağzından 'istifa' kelimesi çıkmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur, "İrade-i külliye bütün iradelerin üzerindedir. Bu işin içinde vefa da var, veda da. Ben, Balıkesir için, ülkem için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Uğur, konuşmasının sonunda bir gazetecinin, "Veda gibi bir konuşma yaptınız. Bu istifa ettiğiniz anlamına mı geliyor?" sorusu üzerine, "Soru almıyorum. Konuşacaklarımı söyledim" diye yanıt verdi.

'GÖREVİMİN BAŞINDAYIM' DEMİŞTİ

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan boşalan başkanlığa seçim yapmak için toplanan Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi'nde divan başkanlığı yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, hakkında çıkan istifa iddialarına, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevimin başındayım, halkımın hizmetindeyim. Asılsız haberler çıkıyor, bunların hiçbirine itibar edilmemesini istiyorum. Hanıma bile inandıramıyoruz. Hanım diyor ki 'Neden söylemiyorsun?' Ankara'ya geldim ama Cumhurbaşkanımızla bir görüşmem olmadı" demişti.

30 Mart 2014 tarihinden bu yana Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Edip Uğur, evli ve 3 çoçuk babası.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Edip Uğur #AKP #istifa #erdoğan
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