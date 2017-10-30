Feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Feci kaza! Çok sayıda yaralı var
4 bin 929 kişi gözaltına alındı
4 bin 929 kişi gözaltına alındı
Tiryakiler dikkat! İşte sigara için gündemdeki yasaklar
Tiryakiler dikkat! İşte sigara için gündemdeki yasaklar
Tanktan çıkan FETÖ'cü Aynacı'nın yargılanmasına başlanıyor
Tanktan çıkan FETÖ'cü Aynacı'nın yargılanmasına başlanıyor

Erdoğan'ın 'kullanmayacağız' açıklamasından sonra Sig Sauer satışları arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sig Sauer silahlarının artık alınmayacağını ve kullanılmayacağını belirtmesinin ardından bu silahların satışı da arttı.

Erdoğan'ın 'kullanmayacağız' açıklamasından sonra Sig Sauer satışları arttı

Milliyet'te yer alan habere göre; özellikle kamu görevlileri internetteki silah alım satım sitelerine verdiklerini ilanlarla Sig Sauer marka silahlarını elden çıkarmaya çalışıyor. Sitelere verilen ilanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamayı yaptığı 12 Ekim'den itibaren yoğunlaşması dikkati çekiyor.

'Kamu görevlisinden tertemiz'

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki siyasi gerilim sürecinde  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları için talep edilen 1.2 milyon dolar tutarındaki Sig Sauer marka silahların Türkiye'ye satışında problem çıkmış, Amerikan Kongresi'ne satış onayı için sunulan teklif geri çekilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 12 Ekim'de valilerle bir araya geldiği bir toplantıda bu duruma tepki göstererek bu silahların alımından vazgeçtiklerini, yerli silah kullanımına öncelik vereceklerini açıklamıştı.
Daha Fazla Bilgi


Satan satana

Sitelerde 12 Ekim'den itibaren Sig Sauer marka silahların satışı yoğunlaşmış durumda... Bu satışları yapanların neredeyse tamamı ise kamu görevlisi. 'Kamu Görevlisinden Sıfır', 'Kamu Görevlisinden Tertemiz', 'Kamu Görevlisinden Kutusundan Hiç Çıkarılmamış' başlığıyla satışa çıkarılan ve neredeyse üç haftadır satılmayı bekleyen tabancaların fiyatı modeline göre 10 bin lira ile 25 bin lira arasında değişiyor. Konuştuğumuz  ve silahı satış sebebini sorduğumuz bazı satıcılar 'kamu görevlisi' olduklarını belirterek detay vermek istemiyor. Bazıları ise sadece 'ihtiyaçtan' diyerek geçiştiriyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhurbaşkanı erdoğan #recep tayyip erdoğan #sig sauer #haberler #dolar #amerika #tayyip erdoğan
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Melih Gökçek gitti, Bülent Arınç o tweeti kaldırdı!
Sonraki Haber
31 Ekim 2017 Salı (yarın) Ankara'da okullar tatil mi (Ankara hava durumu)
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.